وزيرة الصحة تُطالب الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال لزيارة فريق طبي فلسطيني للعربيد





رام الله - دنيا الوطنطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بالضغط على دولة الاحتلال للسماح لفريق طبي فلسطيني بزيارة الأسير سامر العربيد، والاطلاع على وضعه الصحي بمستشفى (هداسا).وأضافت الكيلة في رسالة سلمتها لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين، ديفيد كويتني، في مقر اللجنة الدولي برام الله، اليوم الثلاثاء، أن الأسير العربيد، والذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي أثناء عودته إلى منزله برفقة زوجته وعائلته تعرض لتعذيب شديد أثناء الاعتقال، وخلال التحقيق معه، ما أدى إلى إصابته بنزيف رئوي وكسور في إضلاع صدره، ورضوض في جميع أنحاء جسده، إضافة إلى إصابته بفشل كلوي.وأشارت وزيرة الصحة إلى أن القوة القائمة بالاحتلال، خرقت بذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وجميع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل الحثيث لإنقاذ حياة الأسير العربيد، وبقية الأسرى المرضى.