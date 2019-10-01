شؤون فلسطينية

موظفو فتح في قطاع غزة يطالبون بإنهاء معاناتهم واعتمادهم بالحكومة

موظفو فتح في قطاع غزة يطالبون بإنهاء معاناتهم واعتمادهم بالحكومة
صورة تعبيرية
غزة - دنيا الوطن
طالب موظفو حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في المحافظات الجنوبية، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح محمود عباس، ورئيس الوزراء الفلسطيني، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد شتية، بإنهاء معاناتهم فوراً أسوة بزملائهم بالتنظيم من موظفي الحكومة.

وأشار موظفو الحركة خلال اجتماع عقدوه مساء أمس، إلى أنه آن الأوان لإنهاء معاناتهم، حيث أنهم يعملون كموظفين في صفوف الحركة منذ زمن طويل براتب مقتطع من موازنة الحركة في قطاع غزة لا يسد رمقهم، ولا يوفر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطن.

ونوه الموظفون، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" إلى ما مورس بحقهم طيلة السنوات الماضية، منذ بداية الانقلاب الأسود، وأنهم قد تعرضوا لأبشع أنواع الإهانات، إلا أنها لم تثنهم عن العمل الدؤوب من أجل إعلاء كلمة الحركة في قطاع غزة، وإظهار ما يُمارس بحق أبنائها طيلة الفترة السابقة، وبأقل الإمكانيات.

وفي رسالة وجههاء موظفي الحركة في قطاع غزة للقيادة الفلسطينية "نحن أبناؤكم همنا الوحيد هو أن تبقى حركة فتح حاضرة بقوة في قطاع غزة، وقد تجلى ذلك في كثير من المهرجانات والوقفات التي أشدتم بها، لذا نرجو من سيادتكم النظر إلينا بعين الرحمة، إنهاء معاناتنا بتثبيتنا كموظفين بالحكومة الفلسطينية".

وتابعوا: "ليس لدينا بعد الله سوا قيادتنا لتنظر لنا بعين الرحمة، فنحن ملتفون حولكم مؤيدون للقيادة ملتزمون بالشرعية لا يهمنا من يعادينا أو من يحاول إحباطنا، وما زلنا وسنبقى مستمرين بالعمل من أجل بقاء كلمة الفتح هي العليا في قطاع غزة".

وأضافوا في الرسالة: "نحن نعمل على كادر الحركة من قبل الانقلاب، ولم يثننا الانقلاب، ومن انقلبوا في قطاع غزة عن العمل المستمر مع تعاقب الهيئات القيادية للحركة، وما زلنا على نفس قيمة الراتب بل الآن 70% فقط من قيمة هذا الراتب البخس".

لذا؛ نطالب ونرجو سيادتكم العمل على إنهاء ملفنا وتثبيتنا كموظفين حكوميين، حتى نضمن مستقبلاً لعائلاتنا التي تدفع معنا ثمن ضيق العيش.

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