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أول تعليق من إيران على تصريحات محمد بن سلمان

أول تعليق من إيران على تصريحات محمد بن سلمان
الأمير السعودي محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
رحب رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني بتصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي أكدت على أن الحل للخلاف مع طهران، يجب أن يكون سياسياً.

وأكد لاريجاني، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، أن مثل هذا الحوار من شأنه حل العديد من مشاكل المنطقة.

وأشار إلى أنه يرحب بما نقل عن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان من رغبة في حل القضايا مع إيران بالحوار.

وأضاف: "نرحب بما نقل عن محمد بن سلمان بأنه يريد حل الخلافات عبر الحوار، أبوابنا مفتوحة للسعودية ونرحب بحل الخلافات عبر الحوار مع طهران".

وأشار إلى أنه بإمكان أي حوار سعودي إيراني حل الكثير من مشاكل المنطقة الأمنية والسياسية، داعياً الى تشكل نظام أمني جماعي خاص بالخليج بمشاركة جميع دول المنطقة.

وقال لاريجاني: "نوصي أنصار الله بقبول أي وقف لإطلاق النار ونقول للسعودية إن ذلك في مصلحتها"، مؤكداً أن التفاوض مع واشنطن ليس من المحرمات لكن يتوجب عليها رفع العقوبات أولاً.

وكان ولي العهد السعودي قال إنه يفضل الحل السياسي على الحل العسكري فيما يتعلق بإيران، وذلك في حديث أدلى به لبرنامج "60 دقيقة" بثته شبكة "سي.بي.إس" التلفزيونية يوم الأحد.

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