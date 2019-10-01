"الداخلية" بغزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء





وقالت في بيان مقتضب: إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة عشرة، بالإضافة إلى الحافلتين التاسعة عشرة، والعشرين، من كشف (9/18)، مطالبة، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.





وأكدت أهمية التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعية لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيل.

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية، بغزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء.