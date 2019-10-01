وزارة الزراعة بغزة تُوضح حقيقة إصابة بعض أشجار الزيتون قبل الحصاد





وقال المتحدث باسم الوزارة، أدهم البسيوني في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": موسم الزيتون سيكون هذا العام جيداً، ونشدد على موضوع الالتزام بالموعد الذي أعلنت عنه وزارة الزراعة، وهو بعد الخامس عشر من الشهر الحاري، لأن الثمار تنضج بشكل جيد، ويكون الزيت بجودة عالية.





وأضاف: نؤكد ونشدد على أهمية الالتزام بالموعد المحدد، إضافة إلى عملية العصر ونقل الزيتون إلى المعاصر، لمتابعة عملية معاملة ما بعد الحصاد والرقابة على المنتج أثناء عملية العصر، والأمور جيدة حتى هذه اللحظة، ولا توجد أي إشكاليات.





وأضاف بسيوني: الزيتون يزرع في كافة مناطق قطاع غزة، ويتنوع من الشمال إلى الجنوب وأشهر الأصناف هو الزيتون السرّي، ومطلوب بشكل كبير.





وفيما يتعلق بالأنباء التي تتحدث عن إصابة عدد كبير من أشجار الزيتون، قال المتحدث باسم الوزارة: إنها قد تصاب مثل أي ثمرة أخرى، ولكن لا توجد أي إشكالية في هذا الموضوع.





وأعرب عن اعتقاده بشكل جازم أن الموسم سيكون جيداً، ولا نريد أن نتحدث عن عقبات، والموسم يسير كما هو معتاد، وسيحمل الخير للشعب الفلسطيني.

خاص دنيا الوطنأوضحت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الثلاثاء، حقيقة إصابة عدد كبير من أشجار الزيتون في القطاع، مشيرة إلى أن أشجار الزيتون قد تصاب، ولكن لن يؤثر على موسم الزيتون.