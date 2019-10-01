تيسير خالد: لا فرق عند الرئيس الأميركي بين صفقات العقارات وصفقات العلاقات

تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

علق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مدونة له عى مواقع التواصل الاجتماعي في معرض الحديث عن فساد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



قال خالد وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" فضائح الفساد في البيت الابيض لا تتوقف، تتنقل فضائح الفساد بين أوكرانيا واستراليا، في اوكرانيا يطلب دونالد ترامب من رئيس البلاد فبركة اتهام ضد منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة اميركية بعد عامين، وفي استراليا يطلب من رئيس الوزراء الأسترالي أن يساعد وزير العدل في الادارة الاميركية لجمع معلومات بغية فتح تحقيق يهدف إلى ضرب مصداقية تحقيق روبرت مولر في أمر التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.



وأضاف: يبدو أنه لا مناص هذه المرة من مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا قرر مجلس النواب ذلك، بعدما أثارت شكوى مخاوف من أن ترامب ربما حاول استغلال مساعدات أمريكية بقيمة تصل إلى نحو 400 مليون دولار لدولة اوكرانيا، مقابل خدمة سياسية من رئيسها زيلينسكي لحمل المدعي العام لبلاده على فتح تحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2020، وابنه الأصغر هانتر بايدن.



وختم خالد مدونته قائلاً: في أوكرانيا لا توجد مشكلة مع جو بايدن وابنه هانتر، ورغم ذلك يعتقد دونالد ترامب أنه لا فرق بين صفقات العقارات وصفقات العلاقات، هذه تشترى بالمال والأخرى كذلك.