شؤون فلسطينية

غنام تُسلّم كراسي كهربائية لعدد من ذوي الإعاقة بمساهمة من بنك الأردن

غنام تُسلّم كراسي كهربائية لعدد من ذوي الإعاقة بمساهمة من بنك الأردن
محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام
رام الله - دنيا الوطن
سلمت محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، كراسي كهربائية متحركة لعدد من ذوي الإعاقة؛ لإعانتهم على التحرك والتنقل بشكل يلبي احتياجاتهم، كمساهمة اجتماعية مقدمة من بنك الأردن.

وتم تسليم الكراسي الكهربائية لمستحقيها يوم الخميس في مقر المحافظة، بحضور رجاء الجبارين مسؤولة العلاقات العامة، وسامح عبد الله، مدير الفروع كممثلين عن بنك الأردن.

وشددت غنام، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن توزيع الكراسي، يأتي ضمن سلسلة العطاء التي تنفذها المحافظة، بتعليمات من فخامة الرئيس محمود عباس، الذي يبدي اهتماماً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف الوقوف إلى جانبهم، ورسم البسمة على وجوههم.

وأكدت غنام، على دور القطاع الخاص الفلسطيني ومساهماته المجتمعية، داعياً لمزيد من العطاء من قبل المقتدرين للتخفيف من الأعباء المترتبة على ذوي الإعاقة والفئات الأقل حظاً في المجتمع، لرسم البسمة على شفاههم، وإعادة الأمل إلى قلوبهم، شاكرةً جميع الجهات الداعمة على ما قدموه.

وقالت غنام: نحرص على الوقوف إلى جانب الأشخاص من ذوي الإعاقة، ودعمهم والإسهام بتحسين ظروف حياتهم، تأكيداً على أن الإعاقة التي يعاني منها هؤلاء الأشخاص لا تحد من قدراتهم على التعلم، وأن يكونوا أشخاصاً منتجين في المجتمع.

بدورهم، أكد ممثلو بنك الأردن على أهمية التعاون والتكامل مع المحافظة من أجل الوصول إلى الفئات الأقل حظاً في المجتمع، مؤكدين على أن الإعاقة لا تُلغي الطاقة، وأن الاستثمار في طاقاتهم محفز للعطاء على كافة الأصعدة.

من جانبهم، شكر المستفيدون من الكراسي، المحافظ غنام، وبنك الأردن على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن هذه المساندة ستلعب دوراً إيجابياً في حياتهم، وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم اليومية بيسر.

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