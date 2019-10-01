الاحتلال يُغلق الحرم الإبراهيمي ليومين بحجة الأعياد

الحرم الابرهيمي

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القدس - دنيا الوطن

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إغلاق المسجد الإبراهيمي لمدة يومين، وذلك بحجة توفير الأمن للمستوطنين خلال الأعياد اليهودية.



بدوره، دان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد حسين، في تصريح وصل "دنيا الوطن" قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل ليومين أمام المصلين المسلمين، بحجة الأعياد اليهودية.



ووصف الشيخ حسين، القرار بأنه "عدوان وجريمة نكراء" لحرمان المسلمين من أداء الصلوات في المسجد، مقابل تركه مباحاً أمام المستوطنين لأداء طقوسهم الدينية، مضيفاً أن الأديان السماوية، تُحرم المس بالأماكن المقدسة المخصصة للعبادة، وتؤكد حرمتها.



وشدد حسين على ضرورة التوقف عن هذه الاعتداءات التي تحرم المسلمين من الوصول إلى أماكن عبادتهم، رافضاً مبررات سلطات الاحتلال لاتخاذ مثل هذه "القرارات التعسفية الجائرة، بصورة تخالف الشرائع والقوانين الدولية، وتناقض المواثيق التي تحمي حرية العبادة، والوصول إلى أماكنها".



كما وندد الشيخ حسين بالانتهاكات والاعتداءات المتكررة والمتصاعدة التي تمارسها سلطات الاحتلال، والمستوطنين ضد المسجد الأقصى من خلال استباحته، والاعتداء على المصلين، وحراسه المرابطين فيه، محملاً سلطات الاحتلال عواقب هذه الممارسات.