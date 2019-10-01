اشتية: 163 ألف أسرة تتلقى مساعدات نقدية من السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن هناك حوالي 163 ألف أسرة، تتلقى مساعدات نقدية من السلطة الفلسطينية، مُسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.



وأوضح اشتية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن هناك 70 ألف أسرة في غزة وقرابة 40 ألف في الضفة الغربية (110 آلاف) يتلقون مساعدات نقدية من السلطة، فيما لا تتوفر أموال كافية لمساعدة البقية.وأضاف اشتية : "إن استطعنا أن ننقل هذه العائلات من الاحتياج إلى الإنتاج، نكون قفزنا قفزة جدية ونوعية في هذا الاتجاه"، لافتاً إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في أوساط الخريجين أكثر من العمال".وأشار إلى أن الاحتلال سبب التشوه في الاقتصاد الوطني؛ نتيجة الانفتاح على سوق العمل في إسرائيل، منوهاً إلى وجود 200 ألف فلسطيني يعملون بإسرائيل.ولفت اشتية، إلى أن معدل الأجور في إسرائيل يبلغ حوالي (400-500) شيكل، موضحاً أنه أعلى من الضفة الغربية والذي يبلغ فيها 100 شيكل يومياً.وأشار اشتية، إلى وجود خمسة آلاف امرأة يعملن في إسرائيل، داعياً مؤسسات الإقراض لتوفير قروض ميسرة لهن ليعملن في مشاريع إنتاجية في قراهِن؛ "لأن هذا يصب في عصب ثقافتنا ومشروعنا الوطني وتمكين أسرنا".وحث اشتية مؤسسات الإقراض على ضرورة التكامل بين بينها وليس التنافس، موجهاً الشكر لسلطة النقد في هذا الإطار.وتطرق اشتية إلى ملف القروض، قائلاً: إن "تكلفة القروض في فلسطين عالية جداً أحياناً تصل إلى 26% و20%"، داعياً مؤسسات الإقراض لإجراء مراجعة جدية وتخفيض تكلفتها.كما دعا اشتية لعدم تركيز القروض في المناطق غير المحتاجة، إنما تلك المهمشة من رفح إلى جنين، خاصة القرى الصغيرة.وفي شأن آخر، كشف اشتية، أن الحكومة تدرس تجميع الصناديق المختلفة من أجل إنشاء "بنك تنمية" يُعطي قروضاً طويلة الأمد، تسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.