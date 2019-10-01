صور: الاحتفال بـ"يوم المسن" بعقد قران مسنيين من نزلاء بيت الأجداد بأريحا





وجرت مراسم الاحتفال، وفق ما وصل "دنيا الوطن" بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، ونائب محافظ أريحا والأغوار يسري السويطي، ورئيس بلدية أريحا سالم غروف، ومفتي المحافظة، ونزلاء بيت المسنين، وأقرباء العريسين، وممثلين عن المجتمع المحلي، وألقيت خلال الاحتفال عدد من الكلمات، وقدمت عروض فولكلورية وفنية مميزة.













أريحا - دنيا الوطنأحيت وزارة التنمية الاجتماعية، يوم المسن العالمي، باحتفال عقدت فيه قران السبعينيين هاشم وسعاد من نزلاء بيت الأجداد للمسنين، وسط حضور رسمي وشعبي وأجواء من الفرح.