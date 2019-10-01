اللجنة الأولمبية تقيم البطولة الأولى للعبة (الدوج بول) بنادي النصر
غزة - دنيا الوطن
ضمن مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني (PYSL) العربي غزة– دائرة الإعلام باللجنة الأولمبية، من المقرر أن تجري مساء اليوم الثلاثاء فعاليات البطولة الأولى للعبة (الدوج بول) على ملعب نادي النصر العربي في تمام الساعة الرابعة عصراً
بمشاركة العشرات من اللاعبين من عدد من الأندية الغزية.
ضمن مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني (PYSL) العربي غزة– دائرة الإعلام باللجنة الأولمبية، من المقرر أن تجري مساء اليوم الثلاثاء فعاليات البطولة الأولى للعبة (الدوج بول) على ملعب نادي النصر العربي في تمام الساعة الرابعة عصراً
بمشاركة العشرات من اللاعبين من عدد من الأندية الغزية.
وتندرج هذه البطولة ضمن الفعاليات الرياضية التي تنظمها اللجنة الأولمبية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من الحكومة اليابانية ضمن برنامج المساعدات المخصصة للشعب الفلسطيني، في إطار مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني، الذي تضمن العديد من الألعاب والفعاليات الرياضية على مدار الشهور الماضية.
وقد خصصت اللجنة الأولمبية، طاقماً خاصاً من المدربين المطلعين على اللعبة؛ من أجل تنظيمها، وتعميم اللوائح والأنظمة الخاصة باللعبة على الأندية المشاركة في البطولة، كونها لعبة جديدة، وتقام للمرة الأولى في محافظات غزة.
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