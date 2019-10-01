اللجنة الأولمبية تقيم البطولة الأولى للعبة (الدوج بول) بنادي النصر

وقد خصصت اللجنة الأولمبية، طاقماً خاصاً من المدربين المطلعين على اللعبة؛ من أجل تنظيمها، وتعميم اللوائح والأنظمة الخاصة باللعبة على الأندية المشاركة في البطولة، كونها لعبة جديدة، وتقام للمرة الأولى في محافظات غزة.





وتندرج هذه البطولة ضمن الفعاليات الرياضية التي تنظمها اللجنة الأولمبية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من الحكومة اليابانية ضمن برنامج المساعدات المخصصة للشعب الفلسطيني، في إطار مشروع الرياضة للشباب الفلسطيني، الذي تضمن العديد من الألعاب والفعاليات الرياضية على مدار الشهور الماضية.