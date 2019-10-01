شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: الدعوة للانتخابات خارج التوافق الوطني تكريس للانقسام

قيادي بحماس: الدعوة للانتخابات خارج التوافق الوطني تكريس للانقسام
وصفي قبها
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، وصفي قبها، أن أية دعوة للانتخابات التمثيلية للشعب الفلسطيني، خارج إطار التوافق الوطني، ومهما كانت صورتها وشكلها وصفتها، هي تكريس أصيل للانقسام، ورفض صريح للمصالحة الوطنية.

وأوضح قبها، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، أن ذلك يستوجب على قيادة حركة فتح والسلطة الفلسطينية توفير أجواء وطنية وصحية، يستطيع المواطن من خلالها التعبير عن رأيه، دون أن يكون ضحية للملاحقة والاعتقال.

وطالب قبها، الرئيس محمود عباس بدعوة الإطار القيادي للفصائل للاجتماع الفوري بصفته الإطار الوحيد الجامع والشامل لكل مكونات الشعب الفلسطيني السياسية، وألوانه الفصائلية لمناقشة كل القضايا، واتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم الوطن والشعب وقضاياه، بحدٍ أدنى من التوافق الوطني.

وتابع: "أطالب قيادة فتح بإبداء حسن النية من خلال التخلص من عقلية التهميش والإقصاء والاجتثاث والأنا التنظيمية، وتوفير الأجواء الوطنية الصحية، والعمل كفريق واحد تحت شعار "شركاء في الدم شركاء في القرار"، وتحديداً في القضايا والمساحات التي لا اختلاف عليها، كقضية القدس والمسرى والأسرى وغيرها"، وفق تعبيره.

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