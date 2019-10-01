دولي

السجن خمس سنوات لشقيق الرئيس الإيراني

السجن خمس سنوات لشقيق الرئيس الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (روسيا اليوم): إن القضاء الإيراني أصدر حكماً، اليوم الثلاثاء، بالسجن خمس سنوات بحق حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد إدانته بقبول رشاوى.

وحسب الموقع، فقد أوقف حسين فريدون، وهو شقيق ومستشار روحاني الخاص، في تموز/ يوليو عام 2017، بعد أن ذكر اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنه متهم بارتكاب "جرائم مالية".

ولا يتشارك الشقيقان اسم العائلة ذاته، منذ أن غير الرئيس روحاني اسم عائلته عندما كان شاباً، حيث أطلق سراح فريدون غداة توقيفه، بكفالة مالية بلغت قيمتها ملايين الدولارات، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأكد مسؤول كبير في القضاء، في وقت سابق، أن فريدون مارس ضغوطاً لتعيين علي صدقي على رأس مصرف رفاه، وتبين أنه متهم بارتكات مخالفات مالية عدة.

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