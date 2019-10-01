شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة 15 سنة لمُدان بقضية القتل القصد

الأشغال الشاقة 15 سنة لمُدان بقضية القتل القصد
صورة تعبيرية
بيت لحم - دنيا الوطن
دانت محكمة بداية بيت لحم، برئاسة القاضي جمال شديد، وعضوية القاضي ماجد المشارقة، والقاضي محمد أبو رحمة، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة بيت لحم، بحق المتهم الأول (س، ع) بتهمة القتل القصد خلافاً للمادة 328 بدلالة المادة 70من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وبحسب تصريح وصل "دنيا الوطن"، حكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 12 سنة ونصف، وعلى المتهم الثاني (أ، ع) بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 بدلالة المادة 70من قانون العقوبات لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة بوكيل النيابة العامة، الأستاذ مجدي الرجبي.

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