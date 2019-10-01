الاحتلال يُداهم منازل في الضفة ويعتقل طفلاً

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الخليل- دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفتشت منزل أسير محرر، واستولت على مركبته.



وأكدت مصادر إعلامية، أن جنود الاحتلال داهموا البلدة، وفتشوا منزل الأسير المحرر محمد عادي، وعبثوا بمحتوياته، كما استولوا على مركبته الخاصة.



وداهم جنود الاحتلال، وفق ما وصل "دنيا الوطن" منزلًا وفتشته في منطقة الحرس بمدينة الخليل، كما تم اقتحام قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم.



إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، طفلاً من بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.



وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الطفل محمد أحمد عطية (15 عاماً)، بعد ملاحقته.



كما داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة مناطق بالضفة وسط مواجهات واعتداءات من قبل المستوطنين.



إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين الشبّان، وقوات الاحتلال، قرب مدخل بلدة كوبر شمال غرب رام الله.



واندلعت مواجهات في بلدة قريوت جنوب نابلس، بعد اقتحام عشرات المستوطنين منطقة نبع سيلون.