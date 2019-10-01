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شاهد: كيف كرمت السعودية "حارس الملوك"؟

شاهد: كيف كرمت السعودية "حارس الملوك"؟
عبد العزيز الفغم
رام الله - دنيا الوطن
كرمت السعودية، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، عبد العزيز الفغم، بطريقة مختلفة، حيث ظهرت صورته على أكبر شاشة في مدينة جدة، وذلك على طريق الملك عبد العزيز.

وحسب صحيفة (سبق) السعودية، فإن هذه الخطوة، تأتي "مشاطرة لذويه، ولدوره الكبير في خدم وطنه، وإخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن قبله كان حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز غفر الله له".

ورأت أن ظهور صورة الفغم بطريق الملك عبد العزيز على شاشة عملاقة "يبرز مدى أهمية دوره في حراسة الملوك وإخلاصه في عمله، ومحبة الناس له".

يذكر، أن اللواء عبد العزيز الفغم، توفى مساء السبت "بطلق ناري غدراً بعد أن تطور النقاش بينه وبين آخر في منزل أحد أصدقائه بمحافظة جدة".

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