شؤون فلسطينية

الهرفي: فرنسا تبذل جهوداً حثيثة وتضغط باتجاه تسليم أموال المقاصة

الهرفي: فرنسا تبذل جهوداً حثيثة وتضغط باتجاه تسليم أموال المقاصة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير فلسطين لدى فرنسا، سلمان الهرفي: إن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها، الرئيس محمود عباس، تولي اهتماماً كبيراً بالدور الفرنسي المهم وثقله في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن، في دعم قضيتنا الفلسطينية، ورفضه القاطع للانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا.

وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن فرنسا حاولت أن تجمع القدر الأكبر من التوافق الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، لكن ذلك لم يحصل، مضيفاً أن فرنسا أعلنت بأنها ستقوم بإجراءات رادعة ضد انتهاك إسرائيل للقانون
الدولي، ومن بينها الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الهرفي أن فرنسا تبذل جهوداً حثيثة في الضغط باتجاه تسليم أموال المقاصة، واعتبرت الإجراء الإسرائيلي قرصنة لأموال شعبنا، لافتاً إلى دور باريس الداعم، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمؤسسات الفلسطينية.

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