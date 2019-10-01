شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يُحوّل أسيرين قاصرين للاعتقال الإداري في (مجدو)

هيئة الأسرى: الاحتلال يُحوّل أسيرين قاصرين للاعتقال الإداري في (مجدو)
صورة ارشيفيه
جنين - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حولت كلاً من الأسيرين القاصرين نضال عامر وحافظ زيود البالغين من العمر (17 عاماً) وكلاهما من محافظة جنين، للاعتقال الإداري.

وبينت الهيئة، أن سلطات الاحتلال، كانت قد اعتقلت الفتى نضال عامر، نهاية العام الماضي، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وقبل انتهاء المدة بيومين، صدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة 6 أشهر أخرى.

أما الأسير حافظ زيود، فقد جرى اعتقاله الشهر الماضي، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر، علماً بأن كلا الأسيرين يقبعان حالياً في قسم الأسرى الأشبال في (مجدو).

وحذرت الهيئة من مواصلة سلطات الاحتلال فرض أوامر اعتقال إداري تعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني" بدون أي مبرر، مشيرة إلى أن عدد المعتقلين الإداريين القابعين حالياً في السجون بلغ (500) معتقل، من بينهم 6 أسرى يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على أوضاعهم.

وأضافت، بأن هناك ثلاث أسيرات قيد الاعتقال الإداري، وهن كل من: الأسيرة شروق البدن، والأسيرة آلاء البشير والأسيرة هبة اللبدي، والتي صدر بحقها مؤخراً أمر اعتقال إداري لمدة 5 اشهر وتقبع بظروف قاسية بمعتقل (الجلمة).

وطالبت الهيئة بضرورة تكثيف الجهود القانونية للعمل على انهاء هذا الاعتقال الجائر، الذي طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب وأطفال ونساء ومرضى، موضحة بأن هذا النوع من الاعتقال، يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويُبنى على ملفات سرية، ولا يُراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونياً ودولياً.

أخبار ذات صلة

الأشغال الشاقة 15 سنة لمُدان بقضية القتل القصد

الأشغال الشاقة 15 سنة لمُدان بقضية القتل القصد

الأسير ثائر حماد يدخل عامه السادس عشر في سجون الاحتلال

الأسير ثائر حماد يدخل عامه السادس عشر في سجون الاحتلال

الاحتلال يُداهم منازل في الضفة ويعتقل طفلاً

الاحتلال يُداهم منازل في الضفة ويعتقل طفلاً

الهرفي: فرنسا تبذل جهوداً حثيثة وتضغط باتجاه تسليم أموال المقاصة

الهرفي: فرنسا تبذل جهوداً حثيثة وتضغط باتجاه تسليم أموال المقاصة

شاهد: تعرّف على أنواع الأسماك وأسعارها بأسواق القطاع

شاهد: تعرّف على أنواع الأسماك وأسعارها بأسواق القطاع

الإحصاء: المجتمع الفلسطيني فتي ونسبة كبار السن 5%

الإحصاء: المجتمع الفلسطيني فتي ونسبة كبار السن 5%

طاقم طبي بمجمع ناصر يُجري عملية زراعة حالب كحالة نادرة لأربعينية

طاقم طبي بمجمع ناصر يُجري عملية زراعة حالب كحالة نادرة لأربعينية

مجدلاني: وضع حماس شروطاً مسبقة بملف الانتخابات تقاطُع مع مصلحة الاحتلال

مجدلاني: وضع حماس شروطاً مسبقة بملف الانتخابات تقاطُع مع مصلحة الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة 15 سنة لمُدان بقضية القتل القصد

الأشغال الشاقة 15 سنة لمُدان بقضية القتل القصد

الأسير ثائر حماد يدخل عامه السادس عشر في سجون الاحتلال

الأسير ثائر حماد يدخل عامه السادس عشر في سجون الاحتلال

الاحتلال يُداهم منازل في الضفة ويعتقل طفلاً

الاحتلال يُداهم منازل في الضفة ويعتقل طفلاً

هيئة الأسرى: الاحتلال يُحوّل أسيرين قاصرين للاعتقال الإداري في (مجدو)

هيئة الأسرى: الاحتلال يُحوّل أسيرين قاصرين للاعتقال الإداري في (مجدو)

طاقم طبي بمجمع ناصر يُجري عملية زراعة حالب كحالة نادرة لأربعينية

طاقم طبي بمجمع ناصر يُجري عملية زراعة حالب كحالة نادرة لأربعينية

البطل الذهبي نور السويطي يُحقق المركز الثاني في بطولة المنظمة العالمية للتايكوندوا

البطل الذهبي نور السويطي يُحقق المركز الثاني في بطولة المنظمة العالمية للتايكوندوا

حماس: مبادرة الفصائل داعمة للجهد المصري وليست بديلاً عنه

حماس: مبادرة الفصائل داعمة للجهد المصري وليست بديلاً عنه

صور: الضابطة الجمركية تُغلق نقطة بيع وقود عشوائية في رام الله

صور: الضابطة الجمركية تُغلق نقطة بيع وقود عشوائية في رام الله

منوعات

الحارس الشخصي لمايكل جاكسون يكشف السر وراء ارتداءه أقنعة كثيرة

الحارس الشخصي لمايكل جاكسون يكشف السر وراء ارتداءه أقنعة كثيرة

بريتني سبيرز تتخذ قراراً يصدم معجبيها

بريتني سبيرز تتخذ قراراً يصدم معجبيها

&#34;يلا يا اللي أمك رقاصة&#34;.. كيف ردت ابنة فيفي عبده على مُتابعة هاجمتها؟

"يلا يا اللي أمك رقاصة".. كيف ردت ابنة فيفي عبده على مُتابعة هاجمتها؟

أحمد فهمي ينشر أول صورة من شهر العسل بعد تعافي هنا الزاهد

أحمد فهمي ينشر أول صورة من شهر العسل بعد تعافي هنا الزاهد

شاهد: نانسي عجرم تستضيف الشيف بوراك

شاهد: نانسي عجرم تستضيف الشيف بوراك

هل ارتدت مديحة حمدي الحجاب خوفاً من الزلزال؟

هل ارتدت مديحة حمدي الحجاب خوفاً من الزلزال؟

إليسا في الرياض بدعوة من الوليد بن طلال.. حلِّ الخلاف أم تسوية مالية؟

إليسا في الرياض بدعوة من الوليد بن طلال.. حلِّ الخلاف أم تسوية مالية؟

شاهد: مذيعة العربية تأخذ حقنة على الهواء مباشرة

شاهد: مذيعة العربية تأخذ حقنة على الهواء مباشرة

شقيق الفنان الجزائري محمد الخامس يكشف تفاصيل لحظة وفاته

شقيق الفنان الجزائري محمد الخامس يكشف تفاصيل لحظة وفاته

ما سر حفل الزفاف الذي جمع باسم ياخور وصفاء سلطان؟

ما سر حفل الزفاف الذي جمع باسم ياخور وصفاء سلطان؟

عربي

أول تعليق من أبو الغيط على مصافحة الوفد السوري بنيويورك

أول تعليق من أبو الغيط على مصافحة الوفد السوري بنيويورك

الأورومتوسطي: التعامل الأمني مع احتجاجات لبنان خرق واضح لمعايير حقوق الإنسان

الأورومتوسطي: التعامل الأمني مع احتجاجات لبنان خرق واضح لمعايير حقوق الإنسان

مقتل سبعة عناصر من تنظيم الدولة في ضربة جوية أمريكية جنوب ليبيا

مقتل سبعة عناصر من تنظيم الدولة في ضربة جوية أمريكية جنوب ليبيا

بن سلمان: نؤيد صفقة جديدة بين ترامب وروحاني

بن سلمان: نؤيد صفقة جديدة بين ترامب وروحاني