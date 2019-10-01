الإعدام لمتهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة بإيران

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت إيران، صباح اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام على شخص بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.



وقضت محكمة إيرانية، اليوم الثلاثاء، بإعدام موظف سابق في وزارة الدفاع، لإدانته بالتجسس لصالح واشنطن.



ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، قوله، اليوم الثلاثاء: "الحكم على جاسوس كان يعمل في وزارة الدفاع الإيرانية بالإعدام بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية".



وأضاف إسماعيلي: "حُكم على علي نفريه، ومحمد علي بابابور بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة و(سي آي إيه) بالسجن عشر سنوات، بتهمة التجسس لكل منهما، وعلى محمد أمير نسب بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطاني".



وتابع المتحدث باسم السلطة القضائية: "تم الحكم على أيوب استاد كريمي بالسجن 20 سنة، بتهمة الإخلال بالاقتصاد الإيراني، وإدخال مواد مهربة إلى البلاد، وتهريب الدولار إلى الخارج".



وأضاف: "حُكم على حاجي بور بجرم الإفساد في النظام الاقتصادي الإيراني، وتهريب الدولار للخارج بالسجن لمدة 8 سنوات، وحرمانه من العمل الحكومي بشكل دائم"، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية.



وأوضح إسماعيلي: "حُكم على أمير موسايي بالسجن ست سنوات بتهمة التهريب المتعمد للدولار خارج البلاد، والإخلال بالنظام الاقتصادي الإيراني، وعلى مهدي أشرفي بالسجن عشر سنوات، وعلى أرش آزادي بالسجن خمس سنوات بنفس التهم".



وخلال الأعوام القليلة الماضية، اعتقلت طهران عدداً من المواطنين مزدوجي الجنسية معظمهم أميركيون من أصول إيرانية.



وكانت طهران أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي، أن أجهزة الأمن الإيرانية كشف عن 290 عميلًا للاستخبارات المركزية الأمريكية في مختلف دول العالم.