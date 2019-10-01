شؤون فلسطينية

طاقم طبي بمجمع ناصر يُجري عملية زراعة حالب كحالة نادرة لأربعينية

طاقم طبي بمجمع ناصر يُجري عملية زراعة حالب كحالة نادرة لأربعينية
صورة ارشيفيه
غزة - دنيا الوطن
أجرى طاقم طبي برئاسة الدكتور جمعة الشاعر، رئيس قسم المسالك البولية بمجمع ناصر بخانيونس، عملية زراعة حالب لأربعينة كحالة نادرة.

وأوضح الشاعر، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن المريضة كانت تعاني من تهريب وسلس بول، حيث بدأت تظهر الأعراض بعد إجرائها لعملية استئصال للرحم، مشيراً إلى أنه وبعد إجراء الكشف الطبي والتصوير الطبقي، تبين لديها عيب خلقي بوجود حالبين في الجهة اليمنى، ووجود ناصور بولي ما بين الحالب والمهبل.

وأشار إلى أنه تم إجراءعملية زراعة الحالب مع استخدام جزء من المثانة لتطوير الحالبين في جهة اليمين، واصفاً هذه العملية بالصعبة والنادرة وتحتاج لدقة ومهارة عالية، كما وبدأت المريضة تتعافى مع المتابعة العلاجية، وتمارس حياتها بشكل طبيعي بعيداً عن الأعراض التي كانت تشكو منها سابقاً.

وأجرى العملية الفريق الطبي المكون من جمعة الشاعر، وعوني زيدان، وكمال النملة.

يذكر، أن قسم المسالك البولية بمجمع ناصر، يُجري أسبوعياً 27عملية منهم (9) عمليات صغري (10) متوسطة، و ثماني عمليات ما بين الكبرى وذات المهارة.

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