ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في الهند لـ 140

رام الله - دنيا الوطن

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة في شرق الهند إلى 140 قتيلاً، وفق ما أعلن مسؤولون، فيما غرقت مستشفيات ومدارس.



وكانت دائرة الأرصاد الهندية، قد ذكرت أن فصل الأمطار الحالي هو الأكثر غزارة منذ 1994، وصنفته "فوق المعتاد"، وموسم أمطار هذا العام أطول من المعتاد، وفق وكالة (وفا).وقضى 111 شخصاً في ولاية أوتار براديش حتفهم في الـ 4 أيام الأخيرة، و28 آخرين في ولاية بيهار المجاورة.ورغم توقف هطول الأمطار، لا تزال مساحات واسعة من المدينة غارقة بالمياه فيما المدارس والمتاجر مغلقة.ويستمر موسم الأمطار السنوي عادة من حزيران/ يونيو حتى أيلول/ سبتمبر، ولكن الأمطار الغزيرة، استمرت في التساقط على مناطق عدة من الهند هذا العام، وعاثت معها الفوضى.