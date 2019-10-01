مجدلاني: وضع حماس شروطاً مسبقة بملف الانتخابات تقاطُع مع مصلحة الاحتلال





وشّدد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: على أهمية قرار الرئيس محمود عباس، الدعوة لإجراء انتخابات عامة، مضيفاً أنه يشكل حافزاً ودافعاً للعديد من الدول؛ للاعتراف بدولة فلسطين في إطار ترسيخ الشرعية الفلسطينية، وبإعادة تجديد مؤسساتها.



وأشار عضو تنفيذية المنظمة، إلى أن المطلوب من حماس الموافقة على إجراء الانتخابات لإنهاء الانقسام عبر حوار داخلي، لافتاً إلى أنه في حال كان هناك تعنت من قبلها، ووضعت شروطاً مسبقة، فإنها بذلك تتقاطع مع الاحتلال في مصلحة واحدة، وهي تدمير الشرعية الوطنية الفلسطينية.



وحول الإعلان الأمريكي بتأجيل طرح ما تسمى (صفقة القرن)، أكد مجدلاني، أن ذلك يدل على تلاعب واشنطن بهذا الملف، كونها تنتظر تشكيل حكومة نتنياهو، وبالتالي فإنها لن تغامر في طرح أية أفكار ما لم يكن هناك حكومة إسرائيلية، تتبنى هذا المشروع الأمريكي.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعاً لها خلال الأسبوع المقبل، حسبما أفاد عضو اللجنة د. أحمد مجدلاني.