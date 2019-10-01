البطل الذهبي نور السويطي يُحقق المركز الثاني في بطولة المنظمة العالمية للتايكوندوا



وشكر اللاعب الجماهير الفلسطينية والعربية المتواجدة بالبطولة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" وأهدى الإنجاز للشعب الفلسطيني، وإلى اللجنة الأولمبية الفلسطينية، وللسفير الفلسطيني في لندن، حسام زملط، وإلى أبناء عائلة السويطي في مسقط الرأس فلسطين، واعداً الشعب الفلسطيني، بتحقيق الميدالية الذهبية في البطولات المقبلة.

رام الله - دنيا الوطنشارك بطل التايكوندو الفلسطيني، نور السويطي، صاحب الروح الوطنية العالية والروح الرياضية والأخلاق الحميدة، في بطولة المنظمة العالمية للتايكوندو، والتي تم تنظيمها في لندن يوم الأحد الموافق 29 أيلول/ سبتمبر 2019.وقد شارك نور في نهائيات البطولة الدولية، وكان قد فاز في مرحلة التصفيات، إلى أن وصل إلى النهائي، وحصل على المركز الثاني والميدالية الفضية.