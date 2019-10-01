دولي

للراغبين في الهجرة إلى كندا... تعميم هام

للراغبين في الهجرة إلى كندا... تعميم هام
صورة تعبيرية
كندا- دنيا الوطن
أوضحت السفارة الكندية عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر"، أنّها "لا تقبل تقديم الطلبات مباشرة، شخصيًا أو عن طريق البريد الالكتروني، لإعادة التوطين أو لأي نوع آخر من أنواع الهجرة (اقتصادية أو عائلية أو إنسانية)".

موضحة أنّ من يريد الحصول على معلومات حول الهجرة إلى كندا، يستطيع زيارة الموقع التالي (https://www.canada.ca).

وأضافت "لسوء الحظ ، يتم أحيانا تضليل الأشخاص الذين يرغبون في الذهاب إلى كندا من قبل أفراد يبغون استغلالهم".





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