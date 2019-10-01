حماس: مبادرة الفصائل داعمة للجهد المصري وليست بديلاً عنه





رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة حماس، الثلاثاء، توضيحاً حول الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام، المُقدمة من ثمانية فصائل فلسطينية لتحقيق الوحدة.وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، إن مبادرة الفصائل لتحقيق الوحدة الوطنية التي وافقت عليها حركة حماس، داعمة للجهد المصري، وليست بديلاً عنه، وهي محصلة لاتفاقيات سابقة ومدخل عملي لإجراء الانتخابات.من الجدير ذكره، أن ثمانية فصائل فلسطينية، قدمت رؤية لإنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، للحركتين وللرئيس محمود عباس ومصر.