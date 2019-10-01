شاهد: بعد 15 عاماً.. "علي" من غزة يعثر على والدته و(عدم المُمانعة) تحرمه رؤيتها

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



في قصة أقرب للخيال، يعيش الشاب علي الحيلة، من سكان قطاع غزة، على بقايا أمل أن يرى والدته قبل وفاتها.







علي الذي فرقته ظروف والديه عن والده تارة وعن والدته تارة أخرى، يروي لـ "دنيا الوطن" تفاصيل قصته المأساوية التي عاشها بين الأردن وقطاع غزة على مدار 26 عاماً.







يقول علي الحيلة: "انفصل والداي عندما كنت صغيراً، وبقيت في الأردن مع والدتي معتقداً أن والدي توفي، وكنت أزور قبراً لرجل آخر على أساس أنه والدي، لأكتشف وأنا بعمر الـ 9 سنوات أن والدي على قيد الحياة".







وأضاف الحيلة: "جاء والدي للأردن وأخذني للعيش معه بقطاع غزة، ومن حينها لم أشاهد أمي أو أعرف عنها شيئاً، وكلما سألت والدي عنها يقول لي لا أعرف لها عنواناً أو وسيلة تواصل".





وتابع: "بقيت 15 عاماً لا أعرف شيئاً عن أمي أو ملامحها، ولكن قبل وفاة والدي بشهرين أعطاني رقم هاتف وقال إنه لأمي، لقد كانت فرحتي كبيرة حينها ولم أصدق نفسي".





وأكمل: "اتصلت بها وقلت لها أنا علي ولدك، فوجئت بردة فعلها عندما قالت لي والدك أبلغني بأنك مت بحادث سير، وبالذكريات والصور أكدت لها أنني ولدها".





وأشار إلى أنه يحاول السفر لها من قطاع غزة إلا أنه لم يحصل على قبول (عدم ممانعة)، ويناشد العاهل الأردني الملك عبد الله، وكل المسؤولين بالتدخل للقاء والدته.







وقال: "أمي مريضة والناس تقوم على رعايتها، أريد رؤيتها قبل أن تموت، أناشد الملك عبد الله بالتدخل، كي أتمكن من رؤية والدتي".





