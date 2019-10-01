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صحيفة: 16 مليون دولار من الحريري لعارضة أزياء بعد لقائهما بمنتجع

صحيفة: 16 مليون دولار من الحريري لعارضة أزياء بعد لقائهما بمنتجع
سعد الحريري
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية: إن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، دفع نحو 16 مليون دولار لعارضة أزياء من جنوب إفريقيا، قالت إنه كانت بينهما علاقة عاطفية قبل عدة سنوات.

وأوضحت الصحيفة، أن الحريري، لم يشغل أي منصب رسمي في تلك الفترة، ولم يرتكب أي مخالفات قانونية، لكن ظهور التفاصيل عن العلاقة المزعومة بالفتاة، تأتي في وقت صعب بالنسبة له، حيث يشهد لبنان أزمة مالية مطولة.

وادعت الصحيفة، أن الحريري حول أول مبلغ إلى عارضة الأزياء كانديس فان دير ميروي (20 عاماً في تلك الفترة) في أيار/مايو 2013.

ويشار إلى أن فان دير ميروي، كانت تشارك في جولات التصوير للإعلانات التجارية لمشروبات الطاقة والملابس للسباحة، ولم تتجاوز مداخيلها السنوية 5400 دولار.

ولكن في أيار/ مايو حصلت الفتاة على مبلغ 15 مليوناً و299 ألفاً و965 دولاراً، تم تحويله عبر مصرف لبناني.

وقالت الفتاة: إن هذا المال كان هدية، ولم يخضع للضرائب حسب قوانين جنوب إفريقيا، وتحدثت خلال المرافعات القضائية في وقت لاحق أن سعد الحريري حول هذا المبلغ بدون أي شروط من جانبه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرسالة التي بعثتها فان دير ميروي إلى الحريري عبر البريد الإكتروني، والتي تضمنت تفاصيل حسابها المصرفي اللازمة لتحويل الأموال، أرفقت بعبارة "أحبك يا سعد".

وحسب وثائق القضاء، فإنه تم توظيف فان دير ميروي لدى منتجع (The Plantaion Club) في جزر السيشل، الذي يزوره الكثير من أثرياء العالم، والذي يحضر إليه دائماً العديد من الحسناوات لتهيئة "الأجواء المغرية" أثناء الحفلات الفاخرة، ويأخذ منظمو الحفلات منهن جوازات السفر ويمنعونهن من التصوير خلال فترات الحفلات.

وقالت فان دير ميروي إنها أمضت أربعة أيام في المنتجع في عام 2012، ثم قامت بمزيد من الرحلات إليه، وعقب إحدى الرحلات في آذار/ مارس 2013، حصلت الفتاة على سيارة Audi R8 Spyder وهواتف محمولة جديدة، بالإضافة إلى سيارة Land Rover Evoque كهدايا، وتجاوزت قيمة السيارتين 250 ألف دولار.

وعندما سأل مفتشون حكوميون عن مصدر الـ 15 مليون دولار، قال ممثل المصرف: إن "محول المبلغ والمستفيد منه لهما علاقة عاطفية، وهما موجودان معا في السيشل".

واشترت الفتاة منزلاً جديداً بقيمة أكثر من 10 ملايين دولار في جنوب إفريقيا، وقدمت 2.7 مليون دولار لشركة عقارات كانت لدى والدها تعاملات معها، وأبقت على 537 ألف دولار في حسابها.

وفتحت السلطات في جنوب إفريقيا تحقيقاً معها للشبهات بشأن طبيعة التحويلات المالية، حيث حول الحريري مليون دولار آخر إلى الفتاة لتغطية النفقات القضائية، حسب وثائق القضاء، فيما رفعت فان دير ميروي، دعوى مضادة ضد سلطات جنوب إفريقيا.

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