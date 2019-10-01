صور: الضابطة الجمركية تُغلق نقطة بيع وقود عشوائية في رام الله

















رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة رام الله، تمكن خلال مهمة مشتركة مع جهاز الاستخبارات العسكرية، وبدعم ومساندة من جهازي الأمن الوطني والشرطة، فجر اليوم الثلاثاء، من إغلاق نقطة بيع وقود عشوائية غير قانونية، ومصادرة مضختين للتعبئة، في شمال شرق المحافظة.وأوضح البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن عملية الضبط، جاءت خلال مهمة قام بها الجهاز فجر اليوم، على نقاط البيع العشوائية، للحد من ظاهرة الوقود المغشوش وغير المطابق للمواصفات، وذلك لما يلحقه من أضرار على خزينة الدولة وخسائر جسيمة على المركبات والآليات وممتلكات المواطنين وعلى السلامة العامة، حيث تم التحفظ على المضبوطات، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.