طاقم طبي بالأوروبي يُجري عملية نوعية لعشرينية تعاني من جحوظ العينين

وأكد المصري، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الإنجاز تم من خلال التعاون المشترك مع قسم العيون، حيث تم تشخيص المريضة، وعرضها على قسم الأنف والأذن والحنجرة، ومن خلال معاينتها وعمل الفحص الإشعاعي المقطعي لها، تقرر إجراء عملية جراحية بالمنظار الأنفي لإزالة الجدار الداخلي للعين، وفتح حويصلة العين الداخلية بالكامل (Endoscopic orbital decompression surgery)، بهدف التخلص من جحوظ العين، وعودتها إلى حجمها الطبيعي.



وبين المصري، أن هذه العملية تعد من العمليات النوعية في جراحة المناظير للجيوب الأنفية، والتي تُجرى لأول مرة في قطاع غزة بهذا الشكل، والعملية تكللت بالنجاح في كلتا العينين، ودون أي مضاعفات، والمريضة بحالة جيدة، وتم إخراجها من المستشفى بعدما استعادت عيونها الشكل الطبيعي؛ لتمارس حياتها بشكل أفضل.



وأعربت الفتاة ووالدتها عن سعادتهما، وشكرهما الكبير للطاقم الطبي العامل بالمستشفى، وأثنوا على حسن المعاملة والاهتمام.





يذكر، أن هذه العملية تُعد من العمليات المتقدمة في جراحة المناظير التي يجريها الفريق الطبي في المستشفى الأوروبي، وتأتي تتويجاً لجراحات الجيوب الأنفية المتقدمة بالمنظار، والتي يُجرى منها ما يقارب 60 عملية سنوياً في مستشفى غزة الأوروبي.

غزة - دنيا الوطنتمكن فريق جراحة الأنف والأذن والحنجرة، بمستشفى غزة الأوروبي، برئاسة استشاري ورئيس القسم الدكتور ناهض المصري، من إنهاء معاناة عشرينية، كانت تعاني من جحوظ في كلتا العينين منذ عشرة أعوام، نتيجة لاضطراب هرموني في الغدة الدرقية.وكانت العملية بمشاركة الطاقم الطبي وأخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور صالح صقر، والدكتور محمد السعود، والدكتور محمد اللحام.