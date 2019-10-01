عاجل

  • القضاء الإيراني يصدر حكما بالإعدام على جاسوس أمريكي

شؤون فلسطينية

طاقم طبي بالأوروبي يُجري عملية نوعية لعشرينية تعاني من جحوظ العينين

طاقم طبي بالأوروبي يُجري عملية نوعية لعشرينية تعاني من جحوظ العينين
غزة - دنيا الوطن
تمكن فريق جراحة الأنف والأذن والحنجرة، بمستشفى غزة الأوروبي، برئاسة استشاري ورئيس القسم الدكتور ناهض المصري، من إنهاء معاناة عشرينية، كانت تعاني من جحوظ في كلتا العينين منذ عشرة أعوام، نتيجة لاضطراب هرموني في الغدة الدرقية.

وكانت العملية بمشاركة الطاقم الطبي وأخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور صالح صقر، والدكتور محمد السعود، والدكتور محمد اللحام.

وأكد المصري، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الإنجاز تم من خلال التعاون المشترك مع قسم العيون، حيث تم تشخيص المريضة، وعرضها على قسم الأنف والأذن والحنجرة، ومن خلال معاينتها وعمل الفحص الإشعاعي المقطعي لها، تقرر إجراء عملية جراحية بالمنظار الأنفي لإزالة الجدار الداخلي للعين، وفتح حويصلة العين الداخلية بالكامل (Endoscopic orbital decompression surgery)، بهدف التخلص من جحوظ العين، وعودتها إلى حجمها الطبيعي.

وبين المصري، أن هذه العملية تعد من العمليات النوعية في جراحة المناظير للجيوب الأنفية، والتي تُجرى لأول مرة في قطاع غزة بهذا الشكل، والعملية تكللت بالنجاح في كلتا العينين، ودون أي مضاعفات، والمريضة بحالة جيدة، وتم إخراجها من المستشفى بعدما استعادت عيونها الشكل الطبيعي؛ لتمارس حياتها بشكل أفضل.

وأعربت الفتاة ووالدتها عن سعادتهما، وشكرهما الكبير للطاقم الطبي العامل بالمستشفى، وأثنوا على حسن المعاملة والاهتمام.

 يذكر، أن هذه العملية تُعد من العمليات المتقدمة في جراحة المناظير التي يجريها الفريق الطبي في المستشفى الأوروبي، وتأتي تتويجاً لجراحات الجيوب الأنفية المتقدمة بالمنظار، والتي يُجرى منها ما يقارب 60 عملية سنوياً في مستشفى غزة الأوروبي. 

أخبار ذات صلة

البطل الذهبي نور السويطي يُحقق المركز الثاني في بطولة المنظمة العالمية للتايكوندوا

البطل الذهبي نور السويطي يُحقق المركز الثاني في بطولة المنظمة العالمية للتايكوندوا

حماس: مبادرة الفصائل داعمة للجهد المصري وليست بديلاً عنه

حماس: مبادرة الفصائل داعمة للجهد المصري وليست بديلاً عنه

شاهد: بعد 15 عاماً.. &#34;علي&#34; من غزة يعثر على والدته و(عدم المُمانعة) تحرمه رؤيتها

شاهد: بعد 15 عاماً.. "علي" من غزة يعثر على والدته و(عدم المُمانعة) تحرمه رؤيتها

صور: الضابطة الجمركية تُغلق نقطة بيع وقود عشوائية في رام الله

صور: الضابطة الجمركية تُغلق نقطة بيع وقود عشوائية في رام الله

كشف ملابسات قضية إلقاء قنبلة مسيلة للدموع على طابور مدرسي بالقدس

كشف ملابسات قضية إلقاء قنبلة مسيلة للدموع على طابور مدرسي بالقدس

وفد من أطباء العالم أسبانيا يَطّلع على احتياجات مرضى مستشفى الرنتيسي

وفد من أطباء العالم أسبانيا يَطّلع على احتياجات مرضى مستشفى الرنتيسي

ما هي سمكة (أرنب البحر) التي منعت الصحة بغزة تناولها؟

ما هي سمكة (أرنب البحر) التي منعت الصحة بغزة تناولها؟

مجدلاني يُعلّق على تصويت الاتحاد الأوروبي بشأن قطع مساعدات (أونروا)

مجدلاني يُعلّق على تصويت الاتحاد الأوروبي بشأن قطع مساعدات (أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

البطل الذهبي نور السويطي يُحقق المركز الثاني في بطولة المنظمة العالمية للتايكوندوا

البطل الذهبي نور السويطي يُحقق المركز الثاني في بطولة المنظمة العالمية للتايكوندوا

صور: الضابطة الجمركية تُغلق نقطة بيع وقود عشوائية في رام الله

صور: الضابطة الجمركية تُغلق نقطة بيع وقود عشوائية في رام الله

طاقم طبي بالأوروبي يُجري عملية نوعية لعشرينية تعاني من جحوظ العينين

طاقم طبي بالأوروبي يُجري عملية نوعية لعشرينية تعاني من جحوظ العينين

وفد من أطباء العالم أسبانيا يَطّلع على احتياجات مرضى مستشفى الرنتيسي

وفد من أطباء العالم أسبانيا يَطّلع على احتياجات مرضى مستشفى الرنتيسي

مجدلاني يُعلّق على تصويت الاتحاد الأوروبي بشأن قطع مساعدات (أونروا)

مجدلاني يُعلّق على تصويت الاتحاد الأوروبي بشأن قطع مساعدات (أونروا)

حركة انسيابية في شوارع قطاع غزة وخمسة حوادث أمس الاثنين

حركة انسيابية في شوارع قطاع غزة وخمسة حوادث أمس الاثنين

كهرباء غزة: قطع التيار الكهربائي بمحيط مستشفى الشفاء لأعمال تطويرية

كهرباء غزة: قطع التيار الكهربائي بمحيط مستشفى الشفاء لأعمال تطويرية

ثبات على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

ثبات على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

منوعات

هل ارتدت مديحة حمدي الحجاب خوفاً من الزلزال؟

هل ارتدت مديحة حمدي الحجاب خوفاً من الزلزال؟

إليسا في الرياض بدعوة من الوليد بن طلال.. حلِّ الخلاف أم تسوية مالية؟

إليسا في الرياض بدعوة من الوليد بن طلال.. حلِّ الخلاف أم تسوية مالية؟

شاهد: مذيعة العربية تأخذ حقنة على الهواء مباشرة

شاهد: مذيعة العربية تأخذ حقنة على الهواء مباشرة

شقيق الفنان الجزائري محمد الخامس يكشف تفاصيل لحظة وفاته

شقيق الفنان الجزائري محمد الخامس يكشف تفاصيل لحظة وفاته

ما سر حفل الزفاف الذي جمع باسم ياخور وصفاء سلطان؟

ما سر حفل الزفاف الذي جمع باسم ياخور وصفاء سلطان؟

أحمد السقا يوضح حقيقة إنفصاله عن زوجته

أحمد السقا يوضح حقيقة إنفصاله عن زوجته

شاهد: نجمة سورية تحتفل بذكرى زواجها الـ26 من هذا النجم

شاهد: نجمة سورية تحتفل بذكرى زواجها الـ26 من هذا النجم

شاهد: محمد رمضان يرد على منتقديه بكلمات غريبة.. ولهذا لم يكمل حفل المنصة؟

شاهد: محمد رمضان يرد على منتقديه بكلمات غريبة.. ولهذا لم يكمل حفل المنصة؟

ممثلة شهيرة تصدم الجميع بإظهار حملها بالملابس الضيقة... والمتابعون &#34;مقرفة&#34;

ممثلة شهيرة تصدم الجميع بإظهار حملها بالملابس الضيقة... والمتابعون "مقرفة"

شاهد: فنانة خليجية تحرج طبيباً رفض إجراء عملية تجميل لأنفها.. ماذا فعلت؟

شاهد: فنانة خليجية تحرج طبيباً رفض إجراء عملية تجميل لأنفها.. ماذا فعلت؟

عربي

مقتل سبعة عناصر من تنظيم الدولة في ضربة جوية أمريكية جنوب ليبيا

مقتل سبعة عناصر من تنظيم الدولة في ضربة جوية أمريكية جنوب ليبيا

بن سلمان: نؤيد صفقة جديدة بين ترامب وروحاني

بن سلمان: نؤيد صفقة جديدة بين ترامب وروحاني

مقتل 10 مسلحين في هجوم مسلح بالصومال

مقتل 10 مسلحين في هجوم مسلح بالصومال

السعودية تمنح عمرة مدفوعة لأهالي &#34;مأساة الرضع&#34; بالجزائر

السعودية تمنح عمرة مدفوعة لأهالي "مأساة الرضع" بالجزائر