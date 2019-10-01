وفد من أطباء العالم أسبانيا يَطّلع على احتياجات مرضى مستشفى الرنتيسي

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غزة - دنيا الوطن

استقبل مستشفى عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال، وفداً من أطباء العالم أسبانيا، يضم مدير الإقليم بالشرق الأوسط، ومدير المشاريع وأخصائيين نفسيين ومترجمين.



وتهدف الزيارة، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" إلى تقييم احتياجات المستشفى من خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات النفسية للمرضى ومرافقيهم.



بدوره، أطلع الحكيم المشرف، وجيه شحادة، الوفد على طبيعة عمل المستشفى والخدمات المقدمة للمرضى واحتياجاتهم كونها مستشفى تخصصي، يقدم خدمات لذوي الأمراض المزمنة، كما وأطلعهم على طبيعة عمل المستشفى والأقسام، وكذلك طبيعة الحالات المرضية التي تستقبلها المستشفى.



من جانبها، استعرضت أمينة البواب، الأخصائية النفسية، الخدمات التى تقدمها شعبة الخدمة النفسية للمرضى من دعم نفسي وخدمات وأنشطة ترفيهية وتنشيطية، لافتةً إلى العبء الكبير الملقى على عاتقها، كونها الوحيدة التي تعمل في هذا المجال بالمستشفى.



وأكدت خلال لقائها مع الوفد، أن المرافق الأساسي للمريض بالمستشفى هو الأم لفترة طويلة، وهذا يعكس مشاكل اجتماعية واقتصادية ونفسية على الزوج، وباقي الأطفال، وأفراد الأسرة في المنزل كون المريض يمكث فترة طويلة بالمستشفى أو لفترات متتالية، مشيرة إلى أن أكثر الأقسام تأثراً بذلك قسم الدم والأورام أطفال، وتحديداً قسم غسيل الكلى.



ونوهت البواب إلى توفر الخدمة التعليمية للمرضى بالمستشفى، وهي معتمدة من وزارة التربية والتعليم، من خلال توفر صف تعليمي، يعمل به مدرسات متطوعات من مدرسة سجى للتربية الخاصة التابعة لجميعية مبرة الرحمة فلسطين.



ومن جانبه، أوضح الوفد الزائر، أن هذه الزيارة تقييمية لمعرفة الاحتياجات؛ لادرجها ضمن المشاريع المقبلة لديهم.



وفي نهاية الزيارة، تم عمل جولة ميدانية، وزيارة قسم الدم والأورام أطفال، وقسم غسيل الكلى، والصف التعليمي.