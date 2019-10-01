مجدلاني يُعلّق على تصويت الاتحاد الأوروبي بشأن قطع مساعدات (أونروا)

الاتحاد الأوروبي

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رام الله - دنيا الوطن

قلّل أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من أهمية التصويت الذي يجريه الاتحاد الأوروبي اليوم، بشأن قطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشيراً إلى أن الكتل البرلمانية الأوربية لديها علاقات قوية مع الجانب الفلسطيني.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنا اعتقد بأن التصويت جاء بطلب من مجموعة يمينية متطرفة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة، وهذه المجموعة لن يكون لها تأثير على الأغلبية في الاتحاد الأوروبي.



وأضاف: لنا علاقات وطيدة بين غالبية الكتل البرلمانية الأوروبية، خاصة أن الكتلة الرئيسية للتحالف بين الأحزاب الاشتراكية وأحزاب الخضر واليسار، يشكل الأغلبية العظمى، وهم يدركون مخاطر الجهد الأمريكي.



وقال مجدلاني: معروف أن العديد من الدول الأوروبية، التي شاركت على هامش الاجتماع المخصص لدعم (أونروا)، كانت قد تبرعت وسددت العجز، ولكن هناك ثلاث دول أوروبية أوقفت مساعداتها، ارتباطاً بقوانين بلدانها، وحتى ينتهي التحقيق الخاصة بـ (أونروا)، وهذه الدول هي سويسرا وبلجيكا والنمسا، وهذه الدول مستعدة في أي وقت لتعيد مساهماتها بعد انتهاء التحقيق.



وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: أن هناك مساهمات مباشرة من الاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر متابع وسفيرنا، في لوكسمبورغ وبروكسيل، يتابع هذا الموضوع، والأمر بحاجة لجهد بسيط مع الكتل البرلمانية، وهذا القرار من الأكيد بأنه لن يمرر.