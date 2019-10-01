"الانتخابات" المحور الرئيسي.. صبري صيدم يكشف أجندة اجتماع مركزية فتح اليوم

اللجنة المركزية لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

تلتئم اللجنة المركزية لحركة (فتح) اليوم الثلاثاء، لمناقشة ما ورد في خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في الأمم المتحدة، ومحور الحديث، سيكون عن الانتخابات التي طرح فكرتها الرئيس خلال الخطاب.



وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الحديث سيكون عن الوضع الداخلي الفلسطيني، ومجمل القضايا العربية والإقليمية وتطورات المشهد الإسرائيلي.



وحول كيفية إجراء الانتخابات في ظل معيقات داخلية وخارجية: قال صيدم: إن هذا هو السؤال الذي سيطرح على طاولة اللجنة المركزية، بما فيها تفاصيل القضايا ذات الصلة، ناهيك عن الترتيبات الخاصة بهذا الموضوع.



وأضاف: بالنسبة للمعيقات نحن اعتدنا على سواد هذه المعيقات واستدامتها، وعلينا أن نأخذ القرار بكيفية التعامل مع هذه المعيقات، مشيراً إلى "أننا رأينا ورقة قدمتها الفصائل، ورأينا بشكل مماثل، ورقة قدمتها حماس لمصر، في تموز/ يوليو الماضي، ولكن من الملاحظ أن هذه الورقة تشمل موضوع الانتخابات.



وتابع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: أن "هناك حالة إجماع حول موضوع الانتخابات، وصندوق الاقتراع هو الحكم بالنسبة لنا، ويجب الاحتكام له للخروج من عنق الزجاجة.



وشدَد صيدم على أن الشعب سيد الموقف، والذي أتي بنتائج انتخابات 2006 هو الذي يمتلك القرار فيما يتعلق بالمشهد السياسي الفلسطيني، أما استدامة حالة المراوحة، وتحويل غزة لإمارة، وأخذ غزة رهينة في ظل الوضع السياسي القائم، يجب أن تنتهى بموجب هذه الانتخابات.



وأضاف: أن هناك تبعات لاجتماع المركزية، حيث سيكون اجتماع للتنفذية قريباً، واجتماع موسع للقيادة الفلسطينية، لتجديد خارطة العمل، خلال الأيام المقبلة.