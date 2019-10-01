مقتل سبعة عناصر من تنظيم الدولة في ضربة جوية أمريكية جنوب ليبيا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن قائد عمليات القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الجنرال وليام غايلر، مقتل سبعة من تنظيم الدولة بضربة جوية أمريكية في جنوب ليبيا.



وقال غايلر في بيان: إن "حملتنا ضد تنظيم الدولة وغيره من الشبكات في ليبيا، تقوض قدرتهم على تنفيذ عمليات فاعلة ضد الشعب الليبي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتعد هذه الضربة الجوية هي الرابعة التي تشنها "أفريكوم" بعد ضربات في 19 و24 و26 أيلول/ سبتمبر بالقرب من بلدة مرزوق الصحراوية، التي تبعد نحو ألف كلم إلى الجنوب من طرابلس، وأدت على التوالي إلى مقتل 8 و11، و17 عنصراً من تنظيم الدولة، بحسب القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا.



وهكذا تكون الغارة الأخيرة التي شنت الأحد "بالتنسيق" مع حكومة الوحدة الليبية، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس، قد رفعت حصيلة المتطرفين الذين قتلتهم القوات الأمريكية في ليبيا منذ 19 أيلول/ سبتمبر إلى 43 قتيلاً.