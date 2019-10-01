حركة انسيابية في شوارع قطاع غزة وخمسة حوادث أمس الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، أن الحركة المرورية، صباح اليوم الثلاثاء، نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية بمحافظات قطاع غزة.
وأشارت الإدارة، إلى أن الحركة على الطرق الخارجية، تسير بشكل انسيابي واعتيادي، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين، مع وجود بعض الأعمال على الطريق.
وأوضحت، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، يعرض قائدي المركبات والمواطنين للخطر، مطالبة السائقين، بتحريك مركباتهم لأقرب موقف، عند وقوع أي حادث، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، كما يمكن التواصل مع العمليات المركزية.
وأكدت الإدارة في نشرتها، أنه سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، خمسة حوادث سير، نتج عنها خمس إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.
وطالبت الإدارة العامة لشرطة المرور، قائدي المركبات، بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.
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