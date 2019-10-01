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بن سلمان: نؤيد صفقة جديدة بين ترامب وروحاني

بن سلمان: نؤيد صفقة جديدة بين ترامب وروحاني
رام الله - دنيا الوطن
أعرب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن تأييده لتفاوض واشنطن وطهران، والتوصل معها لصفقة نووية جديدة، واعتبر أنه إذا أوقفت إيران دعمها لجماعة الحوثي، سوف يكون الحل السياسي في اليمن أسهل بكثير.

وقال بن سلمان لقناة (سي بي أس) الأمريكية: "اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد".

ورداً على سؤال: هل حان الوقت لإنهاء حرب اليمن كونها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وما الحل؟ أجاب بن سلمان قائلاً: "أولا إذا أوقفت إيران دعمها لجماعات الحوثي، سوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير".

وأضاف: "نحن نقوم بذلك كل يوم، لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق داخل الأرض، وإعلان الحوثي من أيام عدة وقف إطلاق النار من تجاهه نعده بادرة إيجابية لاتخاذ خطوة جديدة للأمام للدفع بالنقاش السياسي إلى فعالية أكثر".

وعن سؤال لماذا بعد 5 سنوات أنت متفائل الليلة بأن وقف إطلاق النار من شأنه أن يستمر، وأن يؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن؟ أجاب: "كقائد يجب أن أكون متفائلاً كل يوم، لا أستطيع أن أكون متشائماً، إذا كنت متشائماً فيجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر".

وعن رأيه عما إذا كان ينبغي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يجلس مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، ويصيغا صفقة جديدة، قال: "بلا شك، هذا ما يطلبه الرئيس ترامب، وهذا ما نطلبه كلنا جميعاً، من لا يريد الجلوس إلى الطاولة هم الإيرانيون".

وعن الدروس التي تعلمها، والأخطاء المرتكبة، قال بن سلمان: "الأنبياء أخطؤوا، فكيف بنا نحن... لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر".

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