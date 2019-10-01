شؤون فلسطينية

كهرباء غزة: قطع التيار الكهربائي بمحيط مستشفى الشفاء لأعمال تطويرية

كهرباء غزة: قطع التيار الكهربائي بمحيط مستشفى الشفاء لأعمال تطويرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أنه سيتم فصل طارئ للتيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، في شارع أبو حصيرة، وتحديداً في محيط مستشفى الشفاء من البوابة الشمالية.

وأرجعت الشركة في بيان لها، سبب قطع التيار الكهربائي إلى أعمال تطويرية في الشارع، لافتة إلى أن القطع سيبدأ من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الثانية بعد الظهر.

وأشارت الشركة، إلى أنها ستبذل جهوداً لإنجاز عملية الربط الكهربائي الجديد في الشارع، مع إمكانية تعويض المنطقة بالتيار الكهربائي، ما أمكن.

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