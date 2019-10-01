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الهند تدافع في واشنطن عن حقها في شراء أسلحة روسية

الهند تدافع في واشنطن عن حقها في شراء أسلحة روسية
رام الله - دنيا الوطن
دافع وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار خلال زيارة إلى الولايات المتحدة، عن حق بلاده في شراء نظام دفاع جوي روسي، في خطوة تهدّد واشنطن بالرد عليها بفرض عقوبات على نيودلهي.

وقال الوزير الهندي للصحافيين قبيل لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو: "لقد قلنا دائماً إنّ ما نشتريه، مصدر معدّاتنا العسكرية، هو قرار سياديّ"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف: "لا نريد أن تملي علينا دولة، أيّاً تكن، ما يجب أن نشتريه أو لا نشتريه من روسيا، بنفس الطريقة التي لا نريد فيها أن تملي علينا أي دولة، أيّاً تكن، ماذا نشتري أو لا نشتري من أميركا"، داعيا للاعتراف بحق بلاده في حرية الاختيار.

وكانت نيودلهي وافقت العام الماضي على شراء خمسة أنظمة روسية للدفاع الصاروخي من طراز (إس-400) مقابل 5.2 مليار دولار.

ولكنّ الولايات المتحدة أقرّت في 2017 قانوناً ينصّ على فرض عقوبات شبه تلقائية على أيّ بلد يبرم صفقات تسلّح ضخمة مع روسيا.

ويهدف هذا القانون إلى معاقبة موسكو لتورّطها في النزاعين الدائرين في كلّ من أوكرانيا وسوريا وكذلك لتدخلّها في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

وأعلنت واشنطن أنّها ستفرض على تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، عقوبات بسبب شراء أنقرة منظومة (أس-400)، على الرّغم من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تقرن حتى الساعة قولها بالفعل.

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