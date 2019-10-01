"العلاج بالخارج" بغزة: قرار وزاري بعدم التعامل مع المستشفى الأمريكي





وأكد اللوح، بأنه من المفترض التنسيق المسبق، وأن يتم تشكيل لجنة طبية للكشف عن المكان وهل تتوفر به إمكانيات لاستقبال المريض، وعن ما هية الحالات التي يتم تحويلها ونوعية الخدمة وكيفية تحويلها، ويتم التنسيق لاحقاً مع العلاج بالخارج".





واستدرك: "لكن هذا المستشفى لم يتم إبلاغنا به مسبقاً، وبالتالي لن يكون لنا أي التزام إداري أو صحي للتعامل معه".





يشار إلى أن قرار إقامة المستشفى الأمريكي شمال قطاع غزة، جاء وفق تفاهمات تم إبرامها بين فصائل المقاومة في القطاع، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بتمويل قطري، في مسعى لتخفيف الحصار عن القطاع.





ويذكر، أن شاحنات محملة بمعدات المستشفى دخلت الأسبوع الماضي، عبر معبر كرم أبو سالم، أقصى جنوب شرق قطاع غزة.





ورفضت الحكومة الفلسطينية، إقامة المستشفى، ووصفت وزيرة الصحة، هذه الخطوة بأنها جزء من (صفقة القرن).

رام الله - دنيا الوطنأكدت دائرة العلاج بالخارج بغزة، عدم تعاملها، "لا من قريب ولا من بعيد" مع المستشفى الميداني الأمريكي، الجاري إقامته هذه الأيام شمال قطاع غزة.وقال د. زكريا اللوح، مدير دائرة العلاج بالخارج في قطاع غزة، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": إنه بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، لن يتم أي تعامل رسمي مع المستشفى، بسبب عدم التنسيق السابق مع الوزارة في إنشائها.