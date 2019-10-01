مقتل 10 مسلحين في هجوم مسلح بالصومال



من جانبه، قال مصدر أمني لوكالة (رويترز)، في وقت سابق: "إن هجوما بعبوة ناسفة وقع صباح الاثنين على قاعدة تديرها قوات خاصة أميركية أعقبه إطلاق نيران من أسلحة صغيرة".



وتتولى القوات الأميركية تدريب قوات خاصة صومالية في قاعدة بلدوجلي، التي تنطلق منها الكثير من عمليات الطائرات المسيرة.



وذكرت الشرطة الصومالية أن سيارتين ملغمتين استهدفتا القاعدة التي تتمركز بها قوات صومالية خاصة وقوات أميركية خاصة وقوات أوغندية لحفظ السلام.



وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.



رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الأميركي، أمس الاثنين، أن قواته وقوات معاونة لها قتلت عشرة مسلحين ودمرت مركبة بعد أن شن متطرفون صوماليون هجوما عنيفا على قاعدة تتولى فيها القوات الأميركية الخاصة تدريب أفراد كوماندوس صوماليين.وقال بيان عسكري أميركي: "ردا على هذا الهجوم ودفاعا عن النفس نفذت القيادة الأميركية بأفريقيا ضربتين جويتين واستخدمت نيران الأسلحة الصغيرة ضد مسلح حركة الشباب"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأضاف البيان: "التقديرات تشير إلى أن القوات الأمريكية وقوات مشاركة لها قتلت عشرة مسلحين ودمرت مركبة شاركت في الهجوم".وتابع الجيش في بيانه: "إن هجوم حركة الشباب لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأميركية والقوات المشاركة لها".