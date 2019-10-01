عربي

السعودية تمنح عمرة مدفوعة لأهالي "مأساة الرضع" بالجزائر

السعودية تمنح عمرة مدفوعة لأهالي "مأساة الرضع" بالجزائر
رام الله - دنيا الوطن
منحت السلطات السعودية، عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي ضحايا حريق نشب في مستشفى توليد جنوبي شرقي الجزائر مما أدى إلى وفاة ثمانية رضع.

وجدّد السفير السعودي بالجزائر، عبد العزيز العميريني،  تعازيه لأهالي الضحايا، وفقا لما ذكرت صحيفة (النهار) المحلية.

وقال السفير في تغريدة لها على موقع (تويتر): "على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمّت بمستشفى الأم والطفل بولاية الوادي والتي راح ضحيتها ثمانية مواليد جدد، ومواساةً لأهاليهم سيتم تخصيص عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي الضحايا راجياً من المولى عزّ وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان".

وكانت مصالح الحماية المدنية  في الجزائر قد أعلنت أن الحريق الذي نشب، الثلاثاء، قد تسبب في وفاة 8 أطفال رضع بين محترقين ومختنقين بدخان الحريق، في حين تم إنقاذ 76 شخصا "11 رضيعا و37 امرأة و28 عاملا وعاملة بالمستشفى".

وحسب التحقيقات الأولية، فإن الحريق نشب من جراء شرارة كهربائية صادرة من جهاز طارد البعوض.

وتعليقا على الحادث، قال وزير الصحة الجزائري محمد ميراوي، في تصريحات صحفية، إن السلطات قررت فتح تحقيق في ملابسات الحادث من أجل معرفة أسبابه، موضحا أن الحريق طال سبع حاضنات، ومؤكدا أن المسؤوليات سيجري تحديدها بعد استكمال التحقيق.

أخبار ذات صلة

مقتل 10 مسلحين في هجوم مسلح بالصومال

مقتل 10 مسلحين في هجوم مسلح بالصومال

حبس وتغريم صحفية مغربية بتهمة &#34;الإجهاض غير القانوني&#34;

حبس وتغريم صحفية مغربية بتهمة "الإجهاض غير القانوني"

السلطات المغربية تواصل البحث عن ضحايا غرقوا أثناء توجههم إلى أوروبا

السلطات المغربية تواصل البحث عن ضحايا غرقوا أثناء توجههم إلى أوروبا

نجل خاشقجي: لن أقبل باستغلال قضية والدي للنيل من الوطن

نجل خاشقجي: لن أقبل باستغلال قضية والدي للنيل من الوطن

قائد الحرس الثوري الإيراني يطلق تصريحاً شديد اللجهة بشأن إسرائيل

قائد الحرس الثوري الإيراني يطلق تصريحاً شديد اللجهة بشأن إسرائيل

العراق يعيد فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا

العراق يعيد فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا

شاهد: نقابة المهندسين في الأردن تُعلن موقفها إزاء أزمة إضراب المعلمين

شاهد: نقابة المهندسين في الأردن تُعلن موقفها إزاء أزمة إضراب المعلمين

شاهد: يحل المسائل بخمس ثوانٍ.. نهاية مؤلمة لعالم رياضيات عراقي

شاهد: يحل المسائل بخمس ثوانٍ.. نهاية مؤلمة لعالم رياضيات عراقي

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: سنقدّم المزيد من التسهيلات لأصحاب المصانع والتجار

"الاقتصاد" بغزة: سنقدّم المزيد من التسهيلات لأصحاب المصانع والتجار

قوات الاحتلال تعتقل طفلاً من بلدة العيسوية بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل طفلاً من بلدة العيسوية بالقدس

وفاة نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق &#34;نعيم الطوباسي&#34;

وفاة نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق "نعيم الطوباسي"

شاهد: الشعبية تستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس في مكتبها بغزة

شاهد: الشعبية تستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس في مكتبها بغزة

كلية الصيدلة بجامعة فلسطين تنظم يوماً ترحيبياً بطلبتها الجُدد

كلية الصيدلة بجامعة فلسطين تنظم يوماً ترحيبياً بطلبتها الجُدد

أبو ردينة يُشارك في مراسم تكريم ووداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك

أبو ردينة يُشارك في مراسم تكريم ووداع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك

بنك فلسطين يفتتح مكتباً لتقديم خدمات مصرفية بمقر وزارة الاقتصاد برام الله

بنك فلسطين يفتتح مكتباً لتقديم خدمات مصرفية بمقر وزارة الاقتصاد برام الله

شاهد: ارتفاع أسعار المحروقات في كافة محافظات الوطن بـ 10 أغورات

شاهد: ارتفاع أسعار المحروقات في كافة محافظات الوطن بـ 10 أغورات

منوعات

ما سر حفل الزفاف الذي جمع باسم ياخور وصفاء سلطان؟

ما سر حفل الزفاف الذي جمع باسم ياخور وصفاء سلطان؟

أحمد السقا يوضح حقيقة إنفصاله عن زوجته

أحمد السقا يوضح حقيقة إنفصاله عن زوجته

شاهد: نجمة سورية تحتفل بذكرى زواجها الـ26 من هذا النجم

شاهد: نجمة سورية تحتفل بذكرى زواجها الـ26 من هذا النجم

شاهد: محمد رمضان يرد على منتقديه بكلمات غريبة.. ولهذا لم يكمل حفل المنصة؟

شاهد: محمد رمضان يرد على منتقديه بكلمات غريبة.. ولهذا لم يكمل حفل المنصة؟

ممثلة شهيرة تصدم الجميع بإظهار حملها بالملابس الضيقة... والمتابعون &#34;مقرفة&#34;

ممثلة شهيرة تصدم الجميع بإظهار حملها بالملابس الضيقة... والمتابعون "مقرفة"

شاهد: فنانة خليجية تحرج طبيباً رفض إجراء عملية تجميل لأنفها.. ماذا فعلت؟

شاهد: فنانة خليجية تحرج طبيباً رفض إجراء عملية تجميل لأنفها.. ماذا فعلت؟

نانسي عجرم تتلقى أغرب هدية.. وهكذا قضت عطلتها مع ابنتيها

نانسي عجرم تتلقى أغرب هدية.. وهكذا قضت عطلتها مع ابنتيها

شاهد: نسرين طافش تخرج عن صمتها وترد على اتهامات زملائها القاسية

شاهد: نسرين طافش تخرج عن صمتها وترد على اتهامات زملائها القاسية

سارة نخلة تتعرض للانتقادات بسبب فستانها المكشوف.. شخص يهاجمها وهي تردّ عليه

سارة نخلة تتعرض للانتقادات بسبب فستانها المكشوف.. شخص يهاجمها وهي تردّ عليه

بسمة بصورة سيلفي مع عمرو دياب ودينا الشربيني في الجونة

بسمة بصورة سيلفي مع عمرو دياب ودينا الشربيني في الجونة

عربي

مقتل 10 مسلحين في هجوم مسلح بالصومال

مقتل 10 مسلحين في هجوم مسلح بالصومال

السعودية تمنح عمرة مدفوعة لأهالي &#34;مأساة الرضع&#34; بالجزائر

السعودية تمنح عمرة مدفوعة لأهالي "مأساة الرضع" بالجزائر

حبس وتغريم صحفية مغربية بتهمة &#34;الإجهاض غير القانوني&#34;

حبس وتغريم صحفية مغربية بتهمة "الإجهاض غير القانوني"

السلطات المغربية تواصل البحث عن ضحايا غرقوا أثناء توجههم إلى أوروبا

السلطات المغربية تواصل البحث عن ضحايا غرقوا أثناء توجههم إلى أوروبا