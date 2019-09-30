نجل خاشقجي: لن أقبل باستغلال قضية والدي للنيل من الوطن

وقال صلاح خاشقجي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداؤه في الشرق والغرب لاستغلال قضيته -رحمه الله-للنيل من وطني وقيادتي. لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما، ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله".



وأضاف: "أكرر ما قلته سابقا. لدي مطلق الثقة في قضاء السعودية لتحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي، مخلصا لله، ثم الوطن وقيادته"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وتوجه تركيا اتهامات مستمرة إلى السلطات السعودية بعدم التعاون مع أنقرة للتحقيق في مقتل خاشقجي، الكاتب والصحفي الذي عاش في الولايات المتحدة، وكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها سياسات السعودية قبل اغتياله، يوم 2 أكتوبر 2018، في قنصلية بلاده باسطنبول.



وتتهم الحكومة التركية سلطات المملكة بالسعي إلى التستر على الجريمة، وسبق أن أعلنت أنقرة أن لديها أدلة تثبت تورط ولي العهد السعودي في القضية، الأمر الذي تنفيه الرياض قطعيا، قائلة إنه لم يكن على أي علم مسبق بخطة قتل الصحفي.

