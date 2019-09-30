قائد الحرس الثوري الإيراني يطلق تصريحاً شديد اللجهة بشأن إسرائيل

الحرس الثوري الإيراني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي يوم الإثنين، أن تدمير إسرائيل "لم يعد حلماً بل أصبح هدفاً يمكن تحقيقه"، وفق تعبيره.



جاء ذلك خلال اجتماع نصف سنوي لقادة الحرس الثوري في طهران، وفق ما ذكر موقع قناة (فرانس 24).



واعتبر سلامي أن تدمير إسرائيل أمر ممكن، مشيراً إلى أن ذلك "لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه"، مشيراً إلى أننا "وفرنا في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية (ثاني 40 عاما من الثورة) إمكانية تدمير الكيان الصهيوني المزيف"، كما قال.



وأضاف: "لا بد في الخطوة الثانية من محو هذا الكيان المقيت من جغرافيا العالم وهو أمر لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه".



وكان المرشد العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، قد صرح في 2018، بأن إسرائيل تشكل "سرطانا في الشرق الأوسط ويجب استئصاله".