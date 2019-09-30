الطقس: أجواء غائمة جزئياً حتى نهاية الأسبوع

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-18 28-18 28-18 بيت لحم 28-18 28-18 28-18 رام الله والبيرة 26-17 26-17 26-17 طولكرم 29-22 29-22 29-22 نابلس 29-19 29-19 29-19 قلقيلية 29-22 29-22 29-22 جنين 31-21 31-21 31-21 سلفيت 28-18 28-18 28-18 طوباس 31-21 31-21 31-21 روابي 29-19 29-19 29-19 الخليل 26-17 26-17 26-17 غزه 28-23 28-23 28-23 أريحا 36-25 36-25 36-25 خانيونس 28-23 28-23 28-23 الأغوار الشمالية 34-23 34-23 34-23 رفح 29-22 29-22 29-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو يوم الثلاثاء غائماً جزئياً إلى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.ليلة الثلاثاء الأربعاء، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: