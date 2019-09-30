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العراق يعيد فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا

العراق يعيد فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا
معبر حدودي بين سوريا والعراق
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مسؤولون عراقيون فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا، أمام حركة المسافرين والتجارة يوم الاثنين، بعد ثماني سنوات من إغلاقه.

وقال وزير الداخلية السوري، محمد خالد الرحمون: إن فتح المعبر يأتي "نتيجة انتصار شعبينا في سوريا والعراق على التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها وعلى رأسها تنظيم الدولة".

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي قوله خلال مراسم فتح المعبر التي حضرها مع الرحمون بالإضافة إلى محافظين من على جانبي الحدود: إن هذه الخطوة ستنعش التعاون الاقتصادي بين سوريا والعراق.

واستعادت الحكومة العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر، من عام 2017 بلدة القائم الواقعة في محافظة الأنبار في غرب البلاد من تنظيم الدولة، حيث كانت البلدة التي تبعد 300 كيلومتر غربي بغداد آخر معقل للتنظيم قبل سقوطه في العراق.

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