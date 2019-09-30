روسيا تجري بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات
رام الله - دنيا الوطن
نجحت روسيا اليوم الإثنين بإجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان للوزارة، عن نجاح تجربة إطلاق الصاروخ وهو من طراز "توبول-إم" وإصابته هدفه المحدد.
وقال البيان: "في 30 أيلول/سبتمبر الجاري، تمت عملية إطلاق ناجحة لصاروخ عابر للقارات من طراز توبول-إم من قاعدة بليسيتسك لإطلاق الصواريخ الفضائية".
وأوضح البيان أن "الهدف من التجربة، هو التأكد من الخواص التقنية لهذه المجموعة من الصواريخ"، كما نقلت وكالة (الأناضول).
وأكدت "الدفاع" الروسية أنه " تم تحقيق الهدف من التجربة، وتنفيذ المهام المخصصة بالكامل، حيث أن الصاروخ أصاب هدفه في نقطة مقررة بشبه جزيرة كامتشاتكا" (الشرق الأقصى الروسي).
نجحت روسيا اليوم الإثنين بإجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان للوزارة، عن نجاح تجربة إطلاق الصاروخ وهو من طراز "توبول-إم" وإصابته هدفه المحدد.
وقال البيان: "في 30 أيلول/سبتمبر الجاري، تمت عملية إطلاق ناجحة لصاروخ عابر للقارات من طراز توبول-إم من قاعدة بليسيتسك لإطلاق الصواريخ الفضائية".
وأوضح البيان أن "الهدف من التجربة، هو التأكد من الخواص التقنية لهذه المجموعة من الصواريخ"، كما نقلت وكالة (الأناضول).
وأكدت "الدفاع" الروسية أنه " تم تحقيق الهدف من التجربة، وتنفيذ المهام المخصصة بالكامل، حيث أن الصاروخ أصاب هدفه في نقطة مقررة بشبه جزيرة كامتشاتكا" (الشرق الأقصى الروسي).
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