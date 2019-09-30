دولي

روسيا تجري بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

روسيا تجري بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات
صاروخ باليستي عابر للقارات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نجحت روسيا اليوم الإثنين بإجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان للوزارة، عن نجاح تجربة إطلاق الصاروخ وهو من طراز "توبول-إم" وإصابته هدفه المحدد.

وقال البيان: "في 30 أيلول/سبتمبر الجاري، تمت عملية إطلاق ناجحة لصاروخ عابر للقارات من طراز توبول-إم من قاعدة بليسيتسك لإطلاق الصواريخ الفضائية".

وأوضح البيان أن "الهدف من التجربة، هو التأكد من الخواص التقنية لهذه المجموعة من الصواريخ"، كما نقلت وكالة (الأناضول).

وأكدت "الدفاع" الروسية أنه " تم تحقيق الهدف من التجربة، وتنفيذ المهام المخصصة بالكامل، حيث أن الصاروخ أصاب هدفه في نقطة مقررة بشبه جزيرة كامتشاتكا" (الشرق الأقصى الروسي).

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