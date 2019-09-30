ارتفاع عدد قتلى السيول التي ضربت الهند إلى 120 قتيلاً





وضربت الأمطار والسيول قبل عدة أيام ولايتي "أوتار براديش" و"بهار" شمالي وشرقي الهند.



وذكرت قناة NDTV التلفزيونية، الإثنين، نقلا عن مسؤولين محليين، أن عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال أسبوع في ولاية "أوتار براديش" وصل إلى 93، وفي ولاية بهار وصل إلى 27 شخصا.



وذكر المسؤولون أن السلطات أجلت 863 سجينا من سجن بمنطقة "باليا" في ولاية أوتار براديش، بعد أن غمرت المياه مبنى السجن، وتم نقلهم إلى سجون في مناطق أخرى بالولاية.



وأشار المسؤولون إلى أنه تم إلغاء سبع رحلات للقطار بين ولايتي أوتار براديش، وبهار بسبب غزارة الأمطار، كما نقلت وكالة (الأناضول).



وأضاف المسؤولون: أن آلاف المنازل انهارت في المناطق الريفية في الولايتين، وأن مياه الأمطار غمرت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.



ولفت المسؤولون إلى أن مياه الأمطار أثرت بشكل كبير على ولاية بهار، حيث بلغ منسوب المياه إلى مستوى الركبة، وأن المياه داهمت مستشفى الحكومي بالمدنية.



وطوال الأسبوع الماضي، شهدت مختلف مناطق الهند أمطاراً موسمية غزيرة نتج عنها فيضانات، تسببت في مصرع العشرات.





رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد القتلى جراء الأمطار والسيول التي ضربت شمالي وشرقي الهند إلى 120 قتيلاً على الأقل.