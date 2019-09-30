قوات الاحتلال تعتقل طفلاً من بلدة العيسوية بالقدس

اعتقال طفل فلسطيني - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، طفلا من بلدة العيسوية بالقدس.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الطفل محمد أحمد عطية (15 عاماً)، بعد ملاحقته، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).