قوات الاحتلال تعتقل طفلاً من بلدة العيسوية بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، طفلا من بلدة العيسوية بالقدس.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الطفل محمد أحمد عطية (15 عاماً)، بعد ملاحقته، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، طفلا من بلدة العيسوية بالقدس.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الطفل محمد أحمد عطية (15 عاماً)، بعد ملاحقته، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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