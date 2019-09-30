60 مليون يورو من فرنسا لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان





ويوم الأحد، وصل حمودك فرنسا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي.



ومخاطبا حمدوك، قال ماكرون إن "مهمتك كبيرة، وأساسية لمستقبل السودان والقارة الإفريقية"، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).



من جهته، قال رئيس الحكومة السودانية إن "بلاده تقدر الدعم الفرنسي للخرطوم، مؤكدا "حرصه على العمل مع باريس للعبور ببلاده إلى بر الأمان".



وأضاف: "نحن شعب مسالم، ودعم الإرهاب ارتبط بالنظام السابق"، مؤكدا أنه "بثورتنا نضع الخطوات الأولى لعودة السودان إلى المحيط الدولي".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت فرنسا اليوم الإثنين، أنها ستقدم مبلغ 60 مليون يورو، لدعم الفترة الانتقالية في السودان.وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بالعاصمة باريس: "سنواصل دعوة الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".واعتبر ماكرون أن "الثورة السودانية تلهم إفريقيا والعالم"، مشددا على أنه "من الضروري أن تنجح الفترة الانتقالية في السودان من أجل مستقبل المنطقة".