دولي

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مواطنيْن روسيين وثلاث شركات بحجة التدخل بالانتخابات

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مواطنيْن روسيين وثلاث شركات بحجة التدخل بالانتخابات
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
أدرجت الولايات المتحدة مواطنيْن روسيين، وثلاث شركات في قائمتها للعقوبات، بتهمة الضلوع في محاولات التدخل المزعومة بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وقالت وزارة المالية الأمريكية في بيان صدر اليوم الاثنين: إن الروسيين، هما دينيس كوزمين وإيغور نيستيروف، والشركات هي Autolex Transport وBeratex Group وLinburg Industries المسجلة في جزر السيشل، على صلة بـ"وكالة أبحاث الإنترنت" التي يفترض أنها تتبع لرجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين المشمول بالعقوبات الأمريكية والمرتبط بالحكومة الروسية، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكان فريق التحقيق الأمريكي برئاسة روبرت مولر، اتهم تلك الوكالة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية السابقة من خلال نشر معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي من حسابات وصفحات مزيفة بهدف التأثير على آراء الناخبين الأمريكيين.

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