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شؤون فلسطينية

أول تعليق من "التربية" بعد الاعتداء على معلم بإحدى مدارس ضواحي القدس

أول تعليق من "التربية" بعد الاعتداء على معلم بإحدى مدارس ضواحي القدس
وزارة التربية والتعليم - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة التربية والتعليم، اليوم، عن استنكارها ورفضها الاعتداء أو المساس بأي معلم، مؤكدةً أن الاعتداء على المعلمين والمدارس، يشكل خطورة وخرقاً للقيم الوطنية والتربوية.

جاء ذلك، تعقيباً على الاعتداء المؤسف، الذي تعرض له المعلم أيمن حميد من مدرسة ذكور الجيب الثانوية بمديرية تربية ضواحي القدس، من قبل مجموعة من الأفراد.

وأكدت التربية، أنها تابعت هذا الحادث عبر الجهات المختصة، واطمأنت على صحة المعلم، داعيةً كافة أطياف المجتمع لمساندتها والوقوف إلى جانبها لمحاربة مثل هذه المظاهر السلبية؛ وإنزال أقصى العقوبات بحق المعتدين ضمن القانون.

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